В России хотят создать замену спортивным играм FIFA и NHL

По информации газеты «Коммерсантъ», компания СМП ESports, принадлежащая Борису Ротенбергу, планирует создать замену играм FIFA и NHL. Якобы структура намерена в течение трёх лет начать разрабатывать эти проекты.

По словам гендиректора компании Георгия Гнутова, команда разработчиков хочет добиться того, чтобы не ограничиваться только хоккеем и футболом, а делать на основе отечественного движка любые спортивные проекты.

Наша основная цель — создать команду разработчиков, которая не будет ограничиваться конкретными видами спорта, а сможет создавать любые игры на основе отечественного движка.

По информации газеты, в первоначальный этап разработки тайтлов планируют инвестировать около 300 млн рублей.