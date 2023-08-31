Baldur's Gate 3 хотят выпустить на Xbox до конца ноября

Baldur's Gate 3 уже доступна на ПК, а совсем скоро доберётся до PS5. Как дела у Xbox-версии? Во время интервью с изданием IGN глава Larian Свен Винке заявил, что проект выйдет на консоль Microsoft в период с сентября до конца ноября.

Винке подчеркнул, что команда пытается работать так быстро, как это возможно, но сейчас приоритет отдаётся версии для PS5 и исправлению багов на ПК. После полировки игры для этих платформ команда займётся Xbox.

Итак, версия для Xbox Series X уже была в хорошем состоянии, когда я смотрел её в последний раз. Есть куча вещей, которые должны произойти, чтобы завершить работу. Но я думаю, что с точки зрения контента и с технической стороны, мы на самом деле очень близки.

Baldur's Gate 3 получила высокие оценки от геймеров и критиков и стала одной из самых высокооценённых игр в истории.