Baldur's Gate 3 хотят выпустить на Xbox до конца ноября
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Baldur's Gate 3 уже доступна на ПК, а совсем скоро доберётся до PS5. Как дела у Xbox-версии? Во время интервью с изданием IGN глава Larian Свен Винке заявил, что проект выйдет на консоль Microsoft в период с сентября до конца ноября.
Винке подчеркнул, что команда пытается работать так быстро, как это возможно, но сейчас приоритет отдаётся версии для PS5 и исправлению багов на ПК. После полировки игры для этих платформ команда займётся Xbox.
Итак, версия для Xbox Series X уже была в хорошем состоянии, когда я смотрел её в последний раз. Есть куча вещей, которые должны произойти, чтобы завершить работу. Но я думаю, что с точки зрения контента и с технической стороны, мы на самом деле очень близки.
Baldur's Gate 3 получила высокие оценки от геймеров и критиков и стала одной из самых высокооценённых игр в истории.
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