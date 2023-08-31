Минкульт РФ отказался выпускать в прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер»

Министерство культуры России отказалось выпустить в прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» с помощью механизма принудительного лицензирования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение ведомства. Всё дело в том, что эти картины «не отвечают целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Полагаем, что предложенные Вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы: «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам, поставленным Главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
При этом речь идёт именно о принудительном лицензировании этих картин в стране. Ранее такое предложение выдвинул вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, которое касалось исключительно «Барби» и «Оппенгеймера».
Отказ Минкультуры от принудительного лицензирования обеих картин не означает, что они не выйдут в России. Ранее отечественные кинотеатры прокатывали голливудские фильмы с помощью копий из стран СНГ без публичного одобрения правительства.
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