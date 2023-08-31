Первоначальная версия фильма «Создатель» длилась пять часов

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Режиссёр фильма «Создатель» Гарет Эдвардс рассказал, что первоначальная версия картины шла очень долго. Хронометраж ленты без вырезанных фрагментов составлял аж пять часов.

В итоге финальная версия получилась на 2 часа и 15 минут.

Сюжет ленты «Создатель» расскажет о мрачном будущем, раздираемом конфликтом между человечеством и восставшим искусственным интеллектом. В центре истории окажется потерявший свою жену бывший спецназовец Джошуа. Ему поручили миссию — выследить и устранить Создателя. Этот загадочный вдохновитель продвинутого искусственного интеллекта создал секретное оружие, способное положить конец существованию человечества.

Режиссёром фильма выступил Гарет Эдвардс, постановщик лент «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» и «Годзилла». Главную роль в картине сыграл Джон Дэвид Вашингтон, известный по «Доводу».

Премьера ленты состоится 29 сентября.