Джордж Мартин назвал свой любимый эпизод в сериале «Игра престолов»

Недавно представители издания Vanity Fair назвали девятую серию второго сезона сериала «Игра престолов» одним из самых идеальных телевизионных эпизодов за последние 25 лет. Выбор журналистов прокомментировал создатель цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин.

По его словам, хотя он и не считает эпизод «Черноводная» идеальным, однако тот является любимым из тех, сценарий к которым он написал лично. Напомним, Мартин писал сценарии для одной из серий в каждом из первых четырёх сезонов, а затем перестал заниматься этим.

Конечно, на самом деле они не говорят, что я идеален. Они имеют в виду «Черноводную», один из эпизодов, который я написал для «Игры престолов». (Я написал сценарий для четырёх эпизодов. И да, «Черноводная» — мой любимый из них, хотя я думаю, что «Лев и Роза» тоже получился весьма хорошим).

На данный момент HBO разрабатывает целый ряд спин-оффов «Игры престолов» — «Морской змей», «Хедж-рыцарь», «Десять тысяч кораблей» и ряд мультсериалов. Несмотря на забастовку актёров Голливуда, также продолжается работа над вторым сезоном шоу «Дом дракона», которое стало первым спин-оффом «Игры престолов».