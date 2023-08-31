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Джордж Мартин назвал свой любимый эпизод в сериале «Игра престолов»

Джордж Мартин назвал свой любимый эпизод в сериале «Игра престолов»
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Недавно представители издания Vanity Fair назвали девятую серию второго сезона сериала «Игра престолов» одним из самых идеальных телевизионных эпизодов за последние 25 лет. Выбор журналистов прокомментировал создатель цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин.

По его словам, хотя он и не считает эпизод «Черноводная» идеальным, однако тот является любимым из тех, сценарий к которым он написал лично. Напомним, Мартин писал сценарии для одной из серий в каждом из первых четырёх сезонов, а затем перестал заниматься этим.

Конечно, на самом деле они не говорят, что я идеален. Они имеют в виду «Черноводную», один из эпизодов, который я написал для «Игры престолов». (Я написал сценарий для четырёх эпизодов. И да, «Черноводная» — мой любимый из них, хотя я думаю, что «Лев и Роза» тоже получился весьма хорошим).

На данный момент HBO разрабатывает целый ряд спин-оффов «Игры престолов» — «Морской змей», «Хедж-рыцарь», «Десять тысяч кораблей» и ряд мультсериалов. Несмотря на забастовку актёров Голливуда, также продолжается работа над вторым сезоном шоу «Дом дракона», которое стало первым спин-оффом «Игры престолов».

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