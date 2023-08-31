Вышел трейлер фильма «Анатомия падения» режиссёра Жюстин Трие

На ютуб-канале Madman Films вышел трейлер драматического фильма «Анатомия падения». Впервые картину показали в рамках Каннского кинофестиваля, на котором она получила главный приз — «Золотую пальмовую ветвь».

Видео доступно на YouTube-канале Madman Films. Права на видео принадлежат Les Films Pelléas.

Протагонистка фильма — немецкая писательница, муж которой загадочно погибает, упав со скалы. Её подозревают в убийстве, а единственный свидетель трагедии, её незрячий сын, начинает сомневаться в невиновности своей матери.

Главные роли в ленте исполнили Сандра Хюллер, Сванн Арло и Антуан Рейнартц. Режиссёром фильма выступила Жюстин Трие («Соблазн», «В постели с Викторией»).

«Анатомия падения» выйдет в российский прокат 19 октября.