Вышел трейлер фильма «Анатомия падения» режиссёра Жюстин Трие
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На ютуб-канале Madman Films вышел трейлер драматического фильма «Анатомия падения». Впервые картину показали в рамках Каннского кинофестиваля, на котором она получила главный приз — «Золотую пальмовую ветвь».
Видео доступно на YouTube-канале Madman Films. Права на видео принадлежат Les Films Pelléas.
Протагонистка фильма — немецкая писательница, муж которой загадочно погибает, упав со скалы. Её подозревают в убийстве, а единственный свидетель трагедии, её незрячий сын, начинает сомневаться в невиновности своей матери.
Главные роли в ленте исполнили Сандра Хюллер, Сванн Арло и Антуан Рейнартц. Режиссёром фильма выступила Жюстин Трие («Соблазн», «В постели с Викторией»).
«Анатомия падения» выйдет в российский прокат 19 октября.
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