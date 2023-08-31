«Лучшая игра Bethesda»: критики в восторге от Starfield

31 августа мировая пресса выпустила обзоры Starfield — новой ролевой игры от авторов «Скайрима» и Fallout 4. Критики опубликовали рецензии космической RPG и пришли к выводу, что это очередной успех для студии Bethesda.

Так, на агрегаторе Opencritic средний рейтинг проекта составляет 86 баллов из 100. Журналисты в основном хвалят графику, атмосферу, боевую систему, режим строительства своего корабля и многие другие элементы. Однако пресса отметила и недостатки, среди которых устаревшая лицевая анимация, немалое количество пустых планет и не самая стабильная производительность на Xbox Series X.

Фото: Opencritic

Некоторые отрывки из обзоров Starfield

Starfield — лучшая игра Bethesda. Она берёт то, что людям нравилось в Fallout и «Скайриме», и переносит это в огромную галактику, наполненную запоминающимися персонажами.

Starfield — это эпическая ролевая игра с открытым миром в красивой вселенной, захватывающим сюжетом и увлекательным игровым процессом.

Starfield оправдывает все ожидания от Bethesda и даже где-то превосходит их. Это обширный, захватывающий шедевр, наполненный самыми разными деталями, заставляющий вас ломать голову над тем, в какой аспект игрового процесса погрузиться прямо сейчас.

Благодаря превосходному сценарию, потрясающей графике и захватывающему игровому процессу эта галактика станет для вас возможностью исследовать, заселяться и жить в ней. Это чудесное полотно, позволяющее написать свою историю так, как вы этого хотите.

Несмотря на редкие баги, некоторые непонятные механики или небольшие замечания, Starfield — одна из лучших игр Xbox и отличное дополнение в портфолио Bethesda.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября. О том, как именно оказаться в числе первых, мы рассказывали в отдельном материале.