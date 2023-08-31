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Сериал «Папины дочки. Новые» уже продлили на 2-й сезон — НК

Сериал «Папины дочки. Новые» уже продлили на 2-й сезон — НК
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Сегодня, 31 августа, телеграм-канал «Новости кинопроизводства» сообщил, что сериал «Папины дочки новые» уже продлили на 2-й сезон.

Также в сообщении говорится, что его режиссёром выступит Аскар Бисембин — вместо Александра Жигалкина. Официального подтверждения информации от телеканала СТС пока не поступало.

Сюжет продолжения расскажет о том, как Даша бросает Веника с дочерьми и уходит из семьи. Парень в одиночку будет растить детей, а помогать ему будут знакомые Васнецовы.

Шоу «Папины дочки. Новые» можно будет посмотреть с 19 сентября. Премьера состоится на Start и СТС в 19:00 мск. В первом сезоне новом шоу будет 20 эпизодов. Их поставил Александр Жигалкин, который работал над оригинальным сериалом.

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