В России предложили создать аналог Голливуда
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Депутат Государственной думы Виталий Милонов дал интервью изданию RT. В ходе него он заявил, что в России необходимо создать аналог Голливуда.
Помимо этого, нужно задуматься над разработкой ряда мировых кинолент, которые помогут воспитать в душах зрителей «нечто правильное».
Мы должны перестать быть культурной обочиной западного мира, на которую выкидывают псевдокультурные окурки и огрызки, которым мы придаём слишком много значения.
Ещё Милонов сообщил о намерении обратиться в Минкульт РФ для составления списка лучших отечественных картин, укрепляющих «духовные ценности». Также сегодня появилась новость, что министерство отказалось выпустить в прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» с помощью механизма принудительного лицензирования.
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