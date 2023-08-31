Подделку «Телеграма» нашли в магазине приложений для Android

В цифровом магазине Play Market были обнаружены вирусные приложения, замаскированные под настоящее приложение «Телеграм» и платформу Signal. Программы могли получать доступ к перепискам пользователей и другой конфиденциальной информации.

Подобные вредоносные программы были также найдены и в цифровом магазине Samsung. Одно из таких приложений носило название Signal Plus Messenger — за девять месяцев его скачали около 100 пользователей.

Сообщается, что подобные программы содержат инструмент шпионажа BadBazaar, который связан с одной китайской хакерской группировкой. На данный момент Signal Plus Messenger уже удалили из цифровых магазинов.

Чтобы ваши данные не попали в руки мошенников, стоит скачивать все приложения с официальных сайтов. Для вашего удобства оставляем ссылки на «Телеграм» и Signal.