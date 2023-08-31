Подделку «Телеграма» нашли в магазине приложений для Android

В цифровом магазине Play Market были обнаружены вирусные приложения, замаскированные под настоящее приложение «Телеграм» и платформу Signal. Программы могли получать доступ к перепискам пользователей и другой конфиденциальной информации.
Подобные вредоносные программы были также найдены и в цифровом магазине Samsung. Одно из таких приложений носило название Signal Plus Messenger — за девять месяцев его скачали около 100 пользователей.
Сообщается, что подобные программы содержат инструмент шпионажа BadBazaar, который связан с одной китайской хакерской группировкой. На данный момент Signal Plus Messenger уже удалили из цифровых магазинов.
Чтобы ваши данные не попали в руки мошенников, стоит скачивать все приложения с официальных сайтов. Для вашего удобства оставляем ссылки на «Телеграм» и Signal.
- 31 августа 2023
-
17:38
-
17:31
-
16:57
-
16:29
-
15:59
-
15:45
-
15:14
-
14:45
-
14:24
-
14:16
-
13:47
-
13:29
-
13:03
-
12:50
-
12:33
-
12:28
-
12:04
-
11:24
-
10:45
-
09:59
-
09:33
-
09:10
-
08:31
-
08:14
-
07:32
-
07:00
-
06:32
-
01:11
- 30 августа 2023
-
23:35
-
22:25
-
21:39
-
20:53
-
20:26
-
20:06
-
20:02