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Подделку «Телеграма» нашли в Google Play Market для Android

Подделку «Телеграма» нашли в магазине приложений для Android
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В цифровом магазине Play Market были обнаружены вирусные приложения, замаскированные под настоящее приложение «Телеграм» и платформу Signal. Программы могли получать доступ к перепискам пользователей и другой конфиденциальной информации.

Подобные вредоносные программы были также найдены и в цифровом магазине Samsung. Одно из таких приложений носило название Signal Plus Messenger — за девять месяцев его скачали около 100 пользователей.

Сообщается, что подобные программы содержат инструмент шпионажа BadBazaar, который связан с одной китайской хакерской группировкой. На данный момент Signal Plus Messenger уже удалили из цифровых магазинов.

Чтобы ваши данные не попали в руки мошенников, стоит скачивать все приложения с официальных сайтов. Для вашего удобства оставляем ссылки на «Телеграм» и Signal.

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