Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Западная Европа. День 5
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Nintendo анонсировала Switch OLED в дизайне Super Mario Bros. Wonder

Nintendo анонсировала Switch OLED в дизайне «Марио»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 31 августа, NIntendo провела трансляцию Direct, на которой показала геймплей Super Mario Bros. Wonder. Помимо этого, компания представила Nintendo Switch OLED Mario Red Edition.

Цена устройства составила $ 350 (примерно 33 тыс. рублей). Консоль в дизайне «Марио» уже доступна для предварительного заказа на официальном сайте Nintendo.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

Nintendo Switch OLED Mario Red Edition начнёт приходить своим покупателям 6 октября. Устройство в новом дизайне появится на рынке за две недели до выхода Super Mario Bros. Wonder — релиз игры состоится 20 октября.

Разработчики обещают в проекте кооператив, увлекательный геймплей и возвращение множества популярных персонажей: Марио, Луиджи, принцесса Пич, Дейзи и другие.

Фотографии

Фото: Nintendo

Фото: Nintendo

Фото: Nintendo

Фото: Nintendo

Фото: Nintendo

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android