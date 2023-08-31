Nintendo анонсировала Switch OLED в дизайне «Марио»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 31 августа, NIntendo провела трансляцию Direct, на которой показала геймплей Super Mario Bros. Wonder. Помимо этого, компания представила Nintendo Switch OLED Mario Red Edition.

Цена устройства составила $ 350 (примерно 33 тыс. рублей). Консоль в дизайне «Марио» уже доступна для предварительного заказа на официальном сайте Nintendo.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

Nintendo Switch OLED Mario Red Edition начнёт приходить своим покупателям 6 октября. Устройство в новом дизайне появится на рынке за две недели до выхода Super Mario Bros. Wonder — релиз игры состоится 20 октября.

Разработчики обещают в проекте кооператив, увлекательный геймплей и возвращение множества популярных персонажей: Марио, Луиджи, принцесса Пич, Дейзи и другие.

Фотографии

Фото: Nintendo

Фото: Nintendo

Фото: Nintendo

Фото: Nintendo