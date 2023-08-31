Расписание выхода серий первого сезона сериала «Крутая перемена»

Уже 1 сентября в онлайн-кинотеатре START стартует сериал «Крутая перемена». Шоу расскажет о бывшем учителе Андрее, который решил нарушить семейную традицию и перестать преподавать. Однако его бизнес прогорел, и он решает продать фамильный дом, где якобы когда-то жил сам Александр Сергеевич Пушкин.

Чтобы продать недвижимость, ему нужно разрешение отца, который отбывает срок в колонии. Андрей решает завоевать его доверие и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии, подрабатывая школьным учителем днём. И не всегда понятно, в какой школе работать безопаснее.

В первый сезон «Крутой перемены» войдёт восемь эпизодов: первые две серии будут доступны 1 сентября, а последующие будут выходить раз в неделю по вторникам. Финал сезона состоится 10 октября.

Расписание выхода первого сезона сериала «Крутая перемена»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 1 сентября 2-я серия 1 сентября 3-я серия 5 сентября 4-я серия 12 сентября 5-я серия 19 сентября 6-я серия 26 сентября 7-я серия 3 октября 8-я серия 10 октября