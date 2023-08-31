Расписание выхода серий первого сезона сериала «Крутая перемена»

Уже 1 сентября в онлайн-кинотеатре START стартует сериал «Крутая перемена». Шоу расскажет о бывшем учителе Андрее, который решил нарушить семейную традицию и перестать преподавать. Однако его бизнес прогорел, и он решает продать фамильный дом, где якобы когда-то жил сам Александр Сергеевич Пушкин.
Чтобы продать недвижимость, ему нужно разрешение отца, который отбывает срок в колонии. Андрей решает завоевать его доверие и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии, подрабатывая школьным учителем днём. И не всегда понятно, в какой школе работать безопаснее.
В первый сезон «Крутой перемены» войдёт восемь эпизодов: первые две серии будут доступны 1 сентября, а последующие будут выходить раз в неделю по вторникам. Финал сезона состоится 10 октября.
Расписание выхода первого сезона сериала «Крутая перемена»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 сентября
|2-я серия
|1 сентября
|3-я серия
|5 сентября
|4-я серия
|12 сентября
|5-я серия
|19 сентября
|6-я серия
|26 сентября
|7-я серия
|3 октября
|8-я серия
|10 октября
Фото: START
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