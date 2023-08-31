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Сериал «Крутая перемена»: первый сезон (2023) — дата выхода всех серий

Расписание выхода серий первого сезона сериала «Крутая перемена»
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Уже 1 сентября в онлайн-кинотеатре START стартует сериал «Крутая перемена». Шоу расскажет о бывшем учителе Андрее, который решил нарушить семейную традицию и перестать преподавать. Однако его бизнес прогорел, и он решает продать фамильный дом, где якобы когда-то жил сам Александр Сергеевич Пушкин.

Чтобы продать недвижимость, ему нужно разрешение отца, который отбывает срок в колонии. Андрей решает завоевать его доверие и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии, подрабатывая школьным учителем днём. И не всегда понятно, в какой школе работать безопаснее.

В первый сезон «Крутой перемены» войдёт восемь эпизодов: первые две серии будут доступны 1 сентября, а последующие будут выходить раз в неделю по вторникам. Финал сезона состоится 10 октября.

Расписание выхода первого сезона сериала «Крутая перемена»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 сентября
2-я серия1 сентября
3-я серия5 сентября
4-я серия12 сентября
5-я серия19 сентября
6-я серия26 сентября
7-я серия3 октября
8-я серия10 октября

Фото: START

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