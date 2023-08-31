Портативная консоль PlayStation Portal выйдет 15 ноября

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Сегодня, 31 августа, компания Sony открыла предзаказы на PlayStation Portal — портативную консоль для стриминга игр с PS5. Теперь устройство доступно для предварительной покупки в США, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Италии, Испании и Португалии.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Полноценный выход PlayStation Portal состоится 15 ноября. Напомним, цена консоли составила $ 200 (около 19 тыс. рублей). Некоторые издания уже опубликовали превью устройства, отмечая, что устройство работает как задумано, и жалуясь на отсутствие поддержки Bluetooth.

Portal оснащена 8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц. Гаджет действительно внешне напоминает геймпад DualSense, к которому приделали дисплей небольшого планшета.