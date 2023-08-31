Для Starfield вышел фанатский русификатор интерфейса и главного меню

Пользователи форума неофициальных переводов Zone of Games выпустили первую версию русификатора для Starfield — новой ролевой игры от авторов «Скайрима» и Fallout 4. Пока что авторы перевели только интерфейс, главное меню и вступительные титры, адаптировав в том числе русские шрифты.
Пользователи заявили, что работа над полноценным машинным переводом уже ведётся, однако текста очень много, поэтому выпустить его в короткие сроки не получится. Авторы предложили особо нетерпеливым геймерам использовать экранные переводчики в реальном времени в духе программы Translumo.
Starfield выйдет 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября в 3:00 мск.
Скриншоты интерфейса и главного меню на русском языке
Фото: Zone of Games
Фото: Zone of Games
Фото: Zone of Games
Фото: Zone of Games
- 31 августа 2023
-
23:01
-
22:53
-
21:42
-
20:56
-
20:41
-
20:34
-
20:16
-
19:50
-
19:35
-
19:14
-
18:56
-
18:47
-
18:28
-
17:55
-
17:51
-
17:38
-
17:31
-
16:57
-
16:29
-
15:59
-
15:45
-
15:14
-
14:45
-
14:24
-
14:16
-
13:47
-
13:29
-
13:03
-
12:50
-
12:33
-
12:28
-
12:04
-
11:24
-
10:45
-
09:59