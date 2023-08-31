Для Starfield вышел фанатский русификатор интерфейса и главного меню

Пользователи форума неофициальных переводов Zone of Games выпустили первую версию русификатора для Starfield — новой ролевой игры от авторов «Скайрима» и Fallout 4. Пока что авторы перевели только интерфейс, главное меню и вступительные титры, адаптировав в том числе русские шрифты.

Пользователи заявили, что работа над полноценным машинным переводом уже ведётся, однако текста очень много, поэтому выпустить его в короткие сроки не получится. Авторы предложили особо нетерпеливым геймерам использовать экранные переводчики в реальном времени в духе программы Translumo.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября в 3:00 мск.

Скриншоты интерфейса и главного меню на русском языке

Фото: Zone of Games

Фото: Zone of Games

Фото: Zone of Games