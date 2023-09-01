В Starfield теперь можно играть в раннем доступе

Bethesda выпустила Starfield для владельцев премиального издания (купивших версию игры или взявшим апгрейд для Xbox Game Pass). Остальные игроки смогут отправиться в игру через пять дней, 6 сентября в 03:00 мск.

На запуске в 03:00 мск игроки Xbox столкнулись с проблемами, однако спустя полчаса с ними справились и игра должна работать корректно.

Starfield — первая игра по новой вселенной Bethesda Game Studios со времён создания The Elder Scrolls. Журналисты уже выпустили свои обзоры, назвав RPG симбиозом идей «Скайрима» и Fallout 4 с улучшениями. Ничего кардинально нового команда Тодда Говарда не придумала, просто сделала «свою игру» в новом сеттинге.

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Новинка доступна на ПК (Game Pass, Steam) и Xbox Series. Играющие через Microsoft Store могут переносить сохранения между ПК и консолью, а также имеют общий список достижений и других особенностей экосистемы.