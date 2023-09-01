Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Starfield стартовала в раннем доступе с онлайном в 234 тыс. человек

Starfield стартовала в раннем доступе с онлайном в 234 тыс. человек
Комментарии

Сегодня в 3:00 мск Starfield стала доступна всем обладателям раннего доступа. Игру уже можно начать проходить на ПК и Xbox Series. В Steam у проекта тем временем неплохие показатели.

Тайтл успешно стартовал на площадке Valve с онлайном в 234, 5 тыс. человек. В данный момент в Starfield находится 203 тыс. игроков. Наверняка онлайн со временем будет ещё расти.

Фото: Steam DB

Starfield — масштабная космическая RPG, действие которой разворачивается в космосе. Игрокам нужно исследовать планеты, выполнять задания, улучшать героя и заниматься другими делами.

Полноценный релиз состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series. Тайтл доступен в Game Pass, а чтобы получит ранний доступ, нужно улучшить версию игры до премиальной.

Материалы по теме
Все детали игры Starfield: это «Скайрим» или Fallout в космосе от Тодда Говарда
Все детали игры Starfield: это «Скайрим» или Fallout в космосе от Тодда Говарда
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android