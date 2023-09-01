Starfield стартовала в раннем доступе с онлайном в 234 тыс. человек
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Сегодня в 3:00 мск Starfield стала доступна всем обладателям раннего доступа. Игру уже можно начать проходить на ПК и Xbox Series. В Steam у проекта тем временем неплохие показатели.
Тайтл успешно стартовал на площадке Valve с онлайном в 234, 5 тыс. человек. В данный момент в Starfield находится 203 тыс. игроков. Наверняка онлайн со временем будет ещё расти.
Фото: Steam DB
Starfield — масштабная космическая RPG, действие которой разворачивается в космосе. Игрокам нужно исследовать планеты, выполнять задания, улучшать героя и заниматься другими делами.
Полноценный релиз состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series. Тайтл доступен в Game Pass, а чтобы получит ранний доступ, нужно улучшить версию игры до премиальной.
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