Илон Маск может добавить в «Твиттер» звонки

Генеральный директор «Твиттера», или Х, Илон Маск сообщил, что в скором времени в соцсети появятся видео- и аудиозвонки. По мнению миллиардера, это поможет развитию площадки.

По словам Маска, новая функция будет доступна на платформах iOS и Android, а также на ПК. Иными словами, воспользоваться функционалом смогут все желающие.

Также миллиардер заявил, что команда добавит возможность динамического включения или выключения шифрования звонков. Ещё один важный момент — пользователям соцсети не нужно знать номер телефона абонента для совершения звонка.

Илон Маск пробудет гендиректором «Твиттера» до конца этого года. Затем его сменят, однако уходить из компании полностью он не собирается и останется в ней для дальнейшего развития.