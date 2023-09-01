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Вышел свежий трейлер сериала «Континенталь», приквела «Джона Уика»

Вышел свежий трейлер сериала «Континенталь», приквела «Джона Уика»
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Amazon Prime выпустила свежий трейлер сериала «Континенталь» — это спин-офф «Джона Уика», который расскажет про молодого Уинстона Скотта. В ролике показали всех действующих героев и много зрелищных экшен-сцен.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon Prime Video UK. Права на видео принадлежат Amazon Prime.

Уинстон Скотт — владелец отеля для наёмных убийц. В шоу будет три эпизода длительностью по 90 минут. Главные роли в проекте исполнят Колин Вуделл, Мел Гибсон и Хьюберт Пойнт-Дю.

Премьера «Континенталя» состоится уже 22 сентября. В планах Lionsgate не только выпуск мини-сериала, но и релиз фильма «Балерина» с Аной де Армас, а также неизвестный проект, который должны анонсировать в ближайшие месяцы.

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