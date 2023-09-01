Для Starfield уже выпустили первые моды — один из них добавляет DLSS и XeSS
Поделиться
Starfield в раннем доступе вышла сегодня в 3:00 мск. С релиза прошло шесть часов, а для игры уже сделали первый мод, который можно загрузить для ПК-версии.
Моддер PureDark создал мод, добавляющий в игру технологии DLSS и XeSS, которые заменяют FSR 2. Важное примечание — DLSS поддерживается только видеокартами RTX, процессор на базе Intel может использовать XeSS.
Фото: NexuxMod
Starfield — масштабная космическая ролевая игра, разработанная Bethesda. Игроки, прямо как в «Скайриме», смогут исследовать огромный мир, улучшать персонажа, сражаться с противниками и заниматься многими делами.
Starfield доступна в раннем доступе для обладателей премиального издания. Глобальный релиз состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 сентября 2023
-
10:26
-
10:16
-
09:37
-
08:45
-
08:04
-
07:24
-
06:58
-
03:15
-
03:00
- 31 августа 2023
-
23:01
-
22:53
-
21:42
-
20:56
-
20:41
-
20:34
-
20:16
-
19:50
-
19:35
-
19:14
-
18:56
-
18:47
-
18:28
-
17:55
-
17:51
-
17:38
-
17:31
-
16:57
-
16:29
-
15:59
-
15:45
-
15:14
-
14:45
-
14:24
-
14:16
-
13:47
Партнерский контент