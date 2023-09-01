Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Гильдия актёров разрешила снимать спин-оффы «Ходячих мертвецов», несмотря на забастовки

Гильдия актёров разрешила снимать спин-оффы «Ходячих мертвецов», несмотря на забастовки
Комментарии

Несмотря на то что сейчас в США проходят забастовки актёров и сценаристов, из-за которых производство многих проектов поставлено на паузу, некоторым шоу это не грозит.

По данным Variety, Гильдия актёров одобрила возобновление производства трёх шоу AMC Networks в соответствии с положением, позволяющим продолжать работу «независимым» проектам, несмотря на забастовки.

В числе этих шоу оказались второй сезон «Интервью с вампиром» и два спин-оффа «Ходячих мертвецов»: второй сезон «Дэрила Диксона» и проект про Рика и Мишонн «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил».

Производство «Ходячих мертвецов: те, кто выжил» завершено, но всё ещё нуждается в постпродакшене, который включает замену диалогов с главными актёрами. Премьера ожидается в 2024 году.

Премьера «Дэрила Диксона» должна состояться 10 сентября на AMC, а шоу про Рика и Мишонн ожидается в 2024 году.

Материалы по теме
Каким получился «Пищеблок 2»: очень красивый, но невыносимо скучный сериал
Каким получился «Пищеблок 2»: очень красивый, но невыносимо скучный сериал
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android