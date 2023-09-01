Гильдия актёров разрешила снимать спин-оффы «Ходячих мертвецов», несмотря на забастовки

Несмотря на то что сейчас в США проходят забастовки актёров и сценаристов, из-за которых производство многих проектов поставлено на паузу, некоторым шоу это не грозит.
По данным Variety, Гильдия актёров одобрила возобновление производства трёх шоу AMC Networks в соответствии с положением, позволяющим продолжать работу «независимым» проектам, несмотря на забастовки.
В числе этих шоу оказались второй сезон «Интервью с вампиром» и два спин-оффа «Ходячих мертвецов»: второй сезон «Дэрила Диксона» и проект про Рика и Мишонн «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил».
Производство «Ходячих мертвецов: те, кто выжил» завершено, но всё ещё нуждается в постпродакшене, который включает замену диалогов с главными актёрами. Премьера ожидается в 2024 году.
Премьера «Дэрила Диксона» должна состояться 10 сентября на AMC, а шоу про Рика и Мишонн ожидается в 2024 году.
- 1 сентября 2023
-
10:26
-
10:16
-
09:37
-
08:45
-
08:04
-
07:24
-
06:58
-
03:15
-
03:00
- 31 августа 2023
-
23:01
-
22:53
-
21:42
-
20:56
-
20:41
-
20:34
-
20:16
-
19:50
-
19:35
-
19:14
-
18:56
-
18:47
-
18:28
-
17:55
-
17:51
-
17:38
-
17:31
-
16:57
-
16:29
-
15:59
-
15:45
-
15:14
-
14:45
-
14:24
-
14:16
-
13:47