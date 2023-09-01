Мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» вышел в онлайне

Сегодня на западных стриминговых сервисах появился мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром». К сожалению, ни в одном российском онлайн-кинотеатре проект официально не выйдет.
Мультфильм получил хорошие отзывы как от критиков, так и от фанатов. Людям понравился новый взгляд на известных персонажей.
Режиссёром мультфильма выступил Джефф Роу («Митчеллы против машин»), а сценаристом — Брендан О’Брайен («Соседи. На тропе войны»). В озвучке главных героев приняли участие Шэймон Браун-младший, Брэйди Нун, Николас Канту, Мика Эбби, Джеки Чан, Сет Роген и Джон Сина.
Проект показывали в кинотеатрах по всему миру, однако до кинотеатров России мультфильм доберётся без лицензии, то есть картину будут прокатывать в рамках предсеансового обслуживания.
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