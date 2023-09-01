Джанкарло Эспозито обсуждал с Джеймсом Ганном роль в новых фильмах DC

Актёр Джанкарло Эспозито, известный по сериалу «Во все тяжкие», уже обсуждал с главой киновселенной DC Джеймсом Ганном роль в новых фильмах DС. Эспозито был бы рад присоединиться к новой для себя вселенной.

Более того, актёр подчеркнул, что хотел бы сыграть именно героя, а не злодея. О чём в итоге договорились Ганн и Эспозито, неизвестно. Джеймс в социальных сетях рассказал, что познакомился с Джанкарло на одном из мероприятий.

Несколько дней назад я был на мероприятии, и мне удалось увидеть и познакомиться с Джанкарло. Он ответил на множество вопросов. Один из них меня правда удивил.

Джеймс Ганн начнёт развитие своей киновселенной DC с фильма «Супермен: Наследие», который расскажет о юности Кларка Кента.