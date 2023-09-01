Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Как поменять внешность в Starfield

Внешность в Starfield можно менять почти сразу
Аудио-версия:
Комментарии

Все обладатели премиального издания Starfield наверняка уже погрузились в игру и создали своего персонажа. Если вы переживаете о внешности героя или она вам со временем не понравилась, то её можно очень просто поменять.

Издание IGN приготовило небольшое видео, в котором показывается, как можно изменить внешность героя. Сделать это можно почти сразу после старта — в Новой Атлантиде. От точки прибытия придётся немного пройти и увидеть поезд. В него нужно сесть и добраться до места под названием Commercial District.

После высадки перед глазами сразу появится вывеска с названием компании Valberg и голубой линией. По этой линии и нужно идти, пока не доберётесь до местного салона. Изменить внешность можно за 500 кредитов.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Bethesda, IGN.

Starfield доступна на ПК и Xbox Series в раннем доступе. С релиза тайтл в Game Pass.

Материалы по теме
Все детали игры Starfield: это «Скайрим» или Fallout в космосе от Тодда Говарда
Все детали игры Starfield: это «Скайрим» или Fallout в космосе от Тодда Говарда
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android