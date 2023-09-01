«Netflix, мы ждём второй сезон»: зрители очень высоко оценили сериал «Ван-Пис»
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31 августа на Netflix вышел сериал «Ван-Пис» — экранизация культовых аниме и манги. В онлайн-кинотеатре уже доступны все восемь эпизодов, и многие зрители уже досмотрели первый сезон до конца.
Судя по всему, авторам удалось выпустить достойную адаптацию с живыми актёрами. На агрегаторе IMDb средний балл «Ван-Писа» составляет 8,6/10. На Rotten Tomatoes 94% пользователей оставили положительную оценку шоу. Зрители хвалят сериал за удачный актёрский состав, юмор и бережное отношение к экранизации культового первоисточника.
Фото: IMDb
Фото: Rotten Tomatoes
Некоторые отзывы зрителей на сериал «Ван-Пис»
Экранизация превзошла мои ожидания, я плакала и смеялась в каждой эмоциональной сцене. Netflix, пожалуйста, выпустите второй сезон.
Я большой поклонник «Ван-Писа» вот уже 15 лет, и это шоу превзошло все мои ожидания. Я ожидал, что это будет очень плохая адаптация. Что ж, я ошибся. Это лучшая экранизация аниме в истории. Netflix, мы ждём второй сезон!
В общем, я более чем доволен этим сериалом и не могу дождаться выхода второго сезона, который, конечно же, будет! Просто посмотрите на оценки этого шоу!
Я смотрю «Ван-Пис» с 2009 года и не могу не подчеркнуть, насколько хорошо этот сериал адаптировал оригинальные мангу и аниме в шоу с живыми актёрами. Надеюсь, проект получит продолжение.
Все говорят, что это лучшая аниме-адаптация, — так и есть. Пожалуйста, сходите и посмотрите сериал, вы не будете разочарованы.
Критики согласны со зрителями
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