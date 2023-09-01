Портрет Юрия Гагарина остался в Starfield: фанаты уже нашли его

После большой презентации Starfield в июне 2023 года фанаты подумали, что из игры убрали портреты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой. На том месте, где раньше были портреты советских космонавтов, теперь висит что-то другое. Российские геймеры решили, что Bethesda просто убрала упоминание знаменитых личностей из своего проекта.
1 сентября состоялся релиз Starfield для обладателей премиального издания. Многие пользователи тут же отправились исследовать штаб-квартиру Constelation и всё же обнаружили портрет Юрия Гагарина. Теперь фотография висит в несколько другом месте, поэтому его и не было видно в течение летней презентации. При этом портрет Валентины Терешковой фанаты пока не обнаружили.
Портрет Юрия Гагарина в Starfield
Фото: Bethesda
Полноценный релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.
- 1 сентября 2023
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