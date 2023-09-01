Россию на The International 2023 представят 19 игроков — больше, чем любую другую страну

Россия получит максимальное представительство на главном турнире по Dota 2 — впервые в истории на The International выступят сразу 19 игроков из этой страны.
В прошлом году на TI играли 13 россиян. Теперь же их стало ещё больше, что вывело Россию на первое место по числу участников. Далее идут Перу (15), Китай (9) и Бразилия (6).
Помимо участников четырёх российских команд, от других регионов на The International 2023 отобрались ещё три российских киберспортсмена — Антон DyrachYO Шкредов (Gaimin Gladiators), Ильяс kasane Гайнуллин (TSM) и Владислав Kataomi Семёнов (Entity).
Кроме того, на The International 2023 впервые выступят игроки из Казахстана — TA2000 из Quest Esports и watson из Entity. Четыре киберспортсмена приедут из Украины, три — из Беларуси, один — из Молдовы.
Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 пройдёт с 12 по 30 октября в Сиэтле.
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