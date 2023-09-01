В «Одноклассниках» обновят новостную ленту
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Издание ТАСС, со ссылкой на пресс-службу «Одноклассников», рассказало, что до конца сентября в соцсети обновят новостную ленту. Она появится в приложениях на Android, iOS, в десктопной и мобильной версиях.
По словам представителей «Одноклассников», разработчики изменят алгоритмы и внешний вид ленты, а также сделают акцент на потреблении контента пользователями, повышении качества и вовлечённости. В компании уверены, что нововведение позволит увеличить охват и число подписчиков у блогеров и медиа на платформе.
Из новой ленты исчезнут лишние элементы, которые мешают взаимодействовать с контентом. Сам контент поднимется выше, а главный экран ОК станет более лаконичным.
Из подробностей известно, что создатели соцсети объединят сервисы «Моменты» и «Увлечения» в единый блок над лентой. Помимо этого, рядом с основной лентой появится вкладка «Рекомендации».
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