Большинство россиян используют простые пароли на смартфонах — исследование

Институт кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА провёл новое исследование. Специалисты пришли к выводу, что большинство россиян используют простые пароли на смартфонах, причём самой популярной комбинацией названа 1234 — с её помощью можно получить доступ к более чем 10% устройств жителей страны.
Также в число самых распространённых паролей входят 1111, 0000, 1212 и 6969. Исследователи отметили особую опасность четырёхзначных кодов, поскольку они слишком простые. Для сравнения, комбинации из четырёх цифр дают только 10 тысяч возможных вариантов, в то время как из шести — миллион.
Подавляющее большинство россиян используют простые комбинации. Топ-10 популярности выглядит следующим образом: 1234; 1111; 0000; 1212; 7777; 1004; 2000; 4444; 2222; 6969. С помощью таких последовательностей цифр можно взломать 22% гаджетов.
Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж отметил, что пренебрежение правилами цифровой гигиены может привести к потере как важнейших данных, так и денежных средств. Ещё Кудж считает, что необходимо повышать цифровую грамотность россиян, особенно несовершеннолетних и людей пожилого возраста.
- 1 сентября 2023
-
18:08
-
17:51
-
17:44
-
17:23
-
17:07
-
16:39
-
16:20
-
15:45
-
15:32
-
15:09
-
14:48
-
14:20
-
14:10
-
14:03
-
13:44
-
13:23
-
12:54
-
12:54
-
12:25
-
12:13
-
11:37
-
10:59
-
10:26
-
10:16
-
09:37
-
08:45
-
08:04
-
07:24
-
06:58
-
03:15
-
03:00
- 31 августа 2023
-
23:01
-
22:53
-
21:42
-
20:56