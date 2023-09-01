Авторы Cyberpunk 2077 поделились всеми деталями большого апдейта 2.0
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Разработчики Cyberpunk 2077 из CD Projekt RED поделились в «Твиттере» удобным инфографиком. В нём авторы игры наконец-то обозначили, какой контент станет частью крупного бесплатного обновления 2.0, а какой — дополнения Phantom Liberty.
Фото: CD Projekt RED
Апдейт 2.0
- Новая система умений, перков и киберимпланты
- Битвы на машинах
- Улучшенный ИИ для сражений
- Новая система полиции
- Улучшения интерфейса
- Изменения в луте, предметах и крафтинге
- Новые радиостанции.
Phantom Liberty
- Новый район с новым сюжетом, героями и заданиями
- Динамические события в мире
- Новая ветка прокачки Relic
- Больше 100 новых предметов (оружие, машины, одежда, киберимпланты)
- Повышение уровня до 60.
Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Релиз апдейта 2.0 состоится перед выходом DLC.
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