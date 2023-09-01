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Cyberpunk 2077: что войдёт в бесплатное обновление 2.0 и в дополнение Phantom Liberty

Авторы Cyberpunk 2077 поделились всеми деталями большого апдейта 2.0
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Разработчики Cyberpunk 2077 из CD Projekt RED поделились в «Твиттере» удобным инфографиком. В нём авторы игры наконец-то обозначили, какой контент станет частью крупного бесплатного обновления 2.0, а какой — дополнения Phantom Liberty.

Фото: CD Projekt RED

Апдейт 2.0

  • Новая система умений, перков и киберимпланты
  • Битвы на машинах
  • Улучшенный ИИ для сражений
  • Новая система полиции
  • Улучшения интерфейса
  • Изменения в луте, предметах и крафтинге
  • Новые радиостанции.

Phantom Liberty

  • Новый район с новым сюжетом, героями и заданиями
  • Динамические события в мире
  • Новая ветка прокачки Relic
  • Больше 100 новых предметов (оружие, машины, одежда, киберимпланты)
  • Повышение уровня до 60.

Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Релиз апдейта 2.0 состоится перед выходом DLC.

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