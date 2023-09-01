Авторы «Смуты» показали новые модели персонажей и рассказали о боссах

Сегодня, 1 сентября, авторы игры «Смута» из новосибирской студии Cyberia Nova выпустили очередной выпуск дневников разработчиков. В нём команда показала новые модели второстепенных и главных персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале Sergei. Права на видео принадлежат Cyberia Limited.

Руководитель студии Алексей Копцев подтвердил, что сюжет игры основан на произведении «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина. Поэтому в «Смуте» появится ряд героев из книги: Юрий Милославский, Анастасия Кручина-Шалонская, Кирша и боярин Кручина-Шалонский — главный антагонист.

Также коллектив заявил, что при разработке они часто обращаются за помощью к историческим консультантам. Ещё авторы поделились, что в «Смуте» будет достаточно сражений с боссами. Одного из них разработчики ранее уже показывали — воеводу Григория.

Российская историческая RPG должна поступить в продажу в первом квартале 2024 года. Сейчас, как отмечают в Cyberia Nova, производство находится примерно «на середине пути».