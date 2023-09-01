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Valve навсегда заблокировала 90 тыс. смурф-аккаунтов в Dota 2 за сутки

Valve навсегда заблокировала 90 тыс. смурф-аккаунтов в Dota 2 за сутки
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Разработчики Dota 2 сообщили, что сегодня навсегда заблокировали 90 000 смурф-аккаунтов, которые были активны в последнее время.

При этом Valve отмечает, что смогла отследить всех настоящих владельцев таких учётных записей. Теперь такие нарушения могут отразиться на основном аккаунте: игроку могут снизить показатель порядочности или вовсе заблокировать доступ к поиску матчей.

Смурф-аккаунт или просто «смурф» — дополнительная учётная запись, которую некоторые игроки используют, чтобы играть на другом рейтинге (чаще всего намного ниже, чтобы игра была легче), пробовать чит-программы и нарушать другие правила игры.

Создатели Dota 2 также напомнили, что игроки могут подать жалобу во время матча, если подозревают, что с ними играет владелец смурф-аккаунта.

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