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Для Starfield вышел машинный русский перевод через PROMT

Для Starfield вышел машинный русский перевод через PROMT
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Администрация сообщества «Билдомания головного мозга» выпустила первый машинный русификатор для Starfield. Для этого команда использовала переводчик PROMT, мод Skyrim String Localizer, Notepad++ и архиватор 7-Zip.

В результате получился «крайне экспериментальный» русификатор, который переводит многие фразы буквально. Поэтому уловить какой-то смысл программе удалось только в самых простых предложениях, в которых не содержатся названия и различные космические термины. Однако самые нетерпеливые могут воспользоваться русифицированными файлами, чтобы сыграть на родном языке.

Что касается более качественного машинного перевода, то работу над ним ведут администраторы форума Zone of Games. У него пока нет точной даты выхода, однако авторы надеются выпустить первую версию русификатора до конца сентября.

Примеры перевода через PROMT

Фото: Bethesda

Фото: Bethesda

Полноценный релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиальной версии начали игру уже 1-го числа.

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