Сериал «Как я встретила вашего папу» закрыли после второго сезона
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Издание Variety сообщило, что Disney отменила сериал «Как я встретила вашего папу» после второго сезона. Шоу дебютировало в январе 2022 года, и за всё время в эфире вышло 30 серий.
Сериал позиционируется как продолжение популярного ситкома «Как я встретил вашу маму». Главная героиня — женщина по имени Софи, которая рассказывает сыну о том, как познакомилась с его отцом.
В актёрский состав шоу вошли Хилари Дафф, Ким Кэттролл, Франсия Райса, Крис Лоуэлл, Сурадж Шарма, Том Эйнсли, Тиен Трэн и Лейтон Мистер. В ряде эпизодах появлялись персонажи оригинального сериала Барни Стинсон и Робин Щербатски в исполнении Нила Патрика Харриса и Коби Смолдерс.
Исполнительными продюсерами сериала выступили Исаак Аптакер и Элизабет Бергер.
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