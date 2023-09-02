Сериал «Как я встретила вашего папу» закрыли после второго сезона

Издание Variety сообщило, что Disney отменила сериал «Как я встретила вашего папу» после второго сезона. Шоу дебютировало в январе 2022 года, и за всё время в эфире вышло 30 серий.

Сериал позиционируется как продолжение популярного ситкома «Как я встретил вашу маму». Главная героиня — женщина по имени Софи, которая рассказывает сыну о том, как познакомилась с его отцом.

В актёрский состав шоу вошли Хилари Дафф, Ким Кэттролл, Франсия Райса, Крис Лоуэлл, Сурадж Шарма, Том Эйнсли, Тиен Трэн и Лейтон Мистер. В ряде эпизодах появлялись персонажи оригинального сериала Барни Стинсон и Робин Щербатски в исполнении Нила Патрика Харриса и Коби Смолдерс.

Исполнительными продюсерами сериала выступили Исаак Аптакер и Элизабет Бергер.