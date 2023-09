Производство второго сезона The Last of Us стартует сразу после забастовки актёров

Недавно создатель серии The Last of Us Нил Дракманн дал новое интервью журналистам. В ходе него он рассказал, что второй сезон сериала уже полностью готов к производству.

Команда начнёт работу над продолжением шоу сразу, как только завершатся забастовки гильдий актёров и сценаристов США.

Мы полностью наметили план работы для второго сезона и готовы приступить к производству, как только закончится забастовка.

Помимо этого, пару недель назад шоураннер сериала Крейг Мэйзин заявил, что проект может получить от трёх до пяти сезонов — в зависимости от задумки сценаристов.

Первый сезон The Last of Us можно посмотреть в HBO Max. В России сериал официально не вышел. Второй сезон проекта ожидается в 2025 году.