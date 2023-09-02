Актёры Голливуда могут начать забастовку против игровых компаний

Переговоры между гильдией актёров США и ассоциацией продюсеров не увенчались успехом — стороны не смогли прийти к согласию. Теперь SAG-AFTRA собирается устроить забастовку против игровых компаний.
Чтобы начать её, необходимо провести голосование среди работников сферы — оно пройдёт с 5 по 25 сентября. Если решение окажется положительным, то актёрам нельзя будет создавать анимации, записывать реплики для видеоигр и тому подобное.
В первую очередь это касается тех компаний, которые подписали с гильдией актёров США соглашение: Activision Productions Inc, Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Epic Games, Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Take-Two Productions Inc., VoiceWorks Productions Inc. и Warner Bros. Games Inc.
Напомним, гильдия актёров США объявила о начале забастовки 13 июля. Около 160 тыс. членов профсоюза не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.
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