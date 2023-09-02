Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Motorola представила стильный бюджетный смартфон Moto G84

Motorola представила стильный бюджетный смартфон Moto G84
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Motorola представила стильный бюджетный смартфон Moto G84. Устройство работает на Android 13, а его цена составила $ 245.

Особый акцент производитель сделал на экране смартфона. Moto G84 оснащён дисплеем pOLED с диагональю 6,5 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Весьма приличные характеристики для устройства такой ценовой категории.

Видео доступно на YouTube-канале Gyan Therapy. Права на видео принадлежат Gyan Therapy.

Другие характеристики

  • Яркость экрана: 1300 нит
  • Процессор: Snapdragon 695
  • Ёмкость аккумулятора: 5000 мА/ч
  • Разрешение основной камеры: 50 Мп
  • Оперативная память: 12 ГБ

Moto G84 доступен для покупки в чёрной и белой расцветках. Для особых ценителей стиля у смартфона есть и третья вариация — в цвете Viva Magenta, который был выбран цветом 2023 года по версии Pantone.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android