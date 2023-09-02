Компания Motorola представила стильный бюджетный смартфон Moto G84. Устройство работает на Android 13, а его цена составила $ 245.

Особый акцент производитель сделал на экране смартфона. Moto G84 оснащён дисплеем pOLED с диагональю 6,5 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Весьма приличные характеристики для устройства такой ценовой категории.

Видео доступно на YouTube-канале Gyan Therapy. Права на видео принадлежат Gyan Therapy.

Другие характеристики

Яркость экрана: 1300 нит

Процессор: Snapdragon 695

Ёмкость аккумулятора: 5000 мА/ч

Разрешение основной камеры: 50 Мп

Оперативная память: 12 ГБ

Moto G84 доступен для покупки в чёрной и белой расцветках. Для особых ценителей стиля у смартфона есть и третья вариация — в цвете Viva Magenta, который был выбран цветом 2023 года по версии Pantone.