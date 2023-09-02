В WhatsApp появится аутентификация по электронной почте

Специалисты нашли в бета-версии мессенджера WhatsApp новую функцию. Речь идёт об аутентификации с использованием электронной почты.

Данную возможность обнаружили участники инсайдерской программы, которые получили доступ к версии WhatsApp под номером 2.23.18.19 для Android. Сообщается, что использовать электронную почту можно будет при входе в учётную запись.

Несмотря на это, новые пользователи мессенджера по-прежнему должны будут проходить регистрацию с помощью номера мобильного телефона. Также отмечается, что адрес вашей электронной почты не будет виден другим контактам и собеседникам.

Помимо этого, в середине августа разработчики WhatsApp выпустили новое обновление, которое добавляет возможность обмениваться фотографиями в HD-качестве.