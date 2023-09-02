Босс на трёхглавом драконе — 17 минут нового геймплея Lords of the Fallen

Издатель соулс-лайка Lords of the Fallen опубликовал на своём YuoTube-канале новый геймплей тайтла. В ролике показали 17 минут чистого игрового процесса без склеек.

Видео доступно на YouTube-канале CI Games. Права на видео принадлежат Hexworks.

Стоит отметить, что геймплей разработчики записали с выключенным интерфейсом. В видео разработчики продемонстрировали применение различных типов оружия, сражение с врагами и одну из ключевых механик — лампу, с помощью которой можно отделять тело и душу противника друг от друга.

Помимо этого, в середине ролика показали битву с одним из боссов, который прилетает на жутком трёхглавом драконе. Ещё персонаж успевает применить заклинание и выпустить несколько стрел из лука.

Напомним, Lords of the Fallen будет примерно в 5-6 раз больше оригинала. На прохождение первой части у игрока уходило в среднем 15 часов.

Lords of the Fallen выйдет 13 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.