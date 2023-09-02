Босс на трёхглавом драконе — 17 минут нового геймплея Lords of the Fallen

Издатель соулс-лайка Lords of the Fallen опубликовал на своём YuoTube-канале новый геймплей тайтла. В ролике показали 17 минут чистого игрового процесса без склеек.
Видео доступно на YouTube-канале CI Games. Права на видео принадлежат Hexworks.
Стоит отметить, что геймплей разработчики записали с выключенным интерфейсом. В видео разработчики продемонстрировали применение различных типов оружия, сражение с врагами и одну из ключевых механик — лампу, с помощью которой можно отделять тело и душу противника друг от друга.
Помимо этого, в середине ролика показали битву с одним из боссов, который прилетает на жутком трёхглавом драконе. Ещё персонаж успевает применить заклинание и выпустить несколько стрел из лука.
Напомним, Lords of the Fallen будет примерно в 5-6 раз больше оригинала. На прохождение первой части у игрока уходило в среднем 15 часов.
Lords of the Fallen выйдет 13 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.
- 2 сентября 2023
-
18:03
-
17:24
-
16:39
-
15:59
-
15:16
-
14:40
-
14:08
-
13:37
-
13:06
-
12:40
-
01:33
- 1 сентября 2023
-
20:45
-
20:14
-
20:10
-
19:20
-
18:32
-
18:08
-
17:51
-
17:44
-
17:23
-
17:07
-
16:39
-
16:20
-
15:45
-
15:32
-
15:09
-
14:48
-
14:20
-
14:10
-
14:03
-
13:44
-
13:23
-
12:54
-
12:54
-
12:25