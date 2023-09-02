«Барби» стала самым кассовым фильмом 2023 года
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Картина Греты Гервиг «Барби» продолжает ставить новые рекорды. Сегодня, 2 сентября, стало известно, что лента стала самым кассовым фильмом 2023 года — её сборы превысили $ 1,36 млрд.
Топ-5 самых кассовых фильмов 2023 года
- «Барби» — $ 1,36 млрд
- «Братья Супер Марио в кино» — $ 1,359 млрд
- «Стражи Галактики. Часть 3» — $ 845 млн
- «Оппенгеймер» — $ 789 млн
- «Форсаж 10» — $ 704 млн
Также полторы недели назад стало известно, что «Барби» стала самым кассовым фильмом года в США. За 43 дня проката лента заработала $ 598 тысяч.
Ожидается, что в российских кинотеатрах премьера «Барби» должна состояться 16 сентября. Помимо этого, недавно студия Red Head Sound объявила, что завершила работу над дубляжом ленты с участием российских «официальных голосов» Марго Робби и Райана Гослинга — Татьяны Шитовой и Данилы Щебланова.
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