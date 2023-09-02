Baldur’s Gate 3 вышла на PS5 в раннем доступе

2 сентября обладателям цифрового расширенного и коллекционного издания Baldur's Gate 3 на PS5 открылся ранний доступ к игре. В неё вошли все четыре хотфикса и два больших патча, которые ранее стали выходили для ПК-версии проекта. В честь раннего релиза Larian выпустила новый трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале Larian Studios. Права на видео принадлежат Larian Studios.

Полноценный релиз Baldur's Gate 3 на PlayStation 5 состоится 6 сентября. До конца ноября одна из главных RPG последних лет также доберётся и до консолей Xbox Series.

Baldur's Gate 3 — одна из самых высокооценённых игр 2023 года. Рейтинг ролевого тайтла на агрегаторе Metacritic от критиков составляет 96 баллов из 100, от пользователей — 9 баллов из 10.