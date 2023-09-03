Фильм «Барби» слили на торренты с корейскими субтитрами

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Сегодня, 3 сентября, на торрентах появился фильм Греты Гервиг «Барби». В отличие от прошлых копий ленты в сети, это уже полноценный релиз с качественной картинкой и звуком — но с корейскими субтитрами

Обычно картины сливают на трекеры за несколько дней до их цифрового релиза. На сайте DVDs Release Dates указано, что «Барби» выйдет в стриминговых сервисах только 12 сентября.

Ожидается, что премьера «Барби» в российских кинотеатрах должна состояться 16 сентября. Помимо этого, недавно студия Red Head Sound объявила, что завершила работу над дубляжом ленты с участием российских «официальных голосов» Марго Робби и Райана Гослинга — Татьяны Шитовой и Данилы Щебланова.