Фильм «Барби» слили на торренты с корейскими субтитрами
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Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.
Сегодня, 3 сентября, на торрентах появился фильм Греты Гервиг «Барби». В отличие от прошлых копий ленты в сети, это уже полноценный релиз с качественной картинкой и звуком — но с корейскими субтитрами
Обычно картины сливают на трекеры за несколько дней до их цифрового релиза. На сайте DVDs Release Dates указано, что «Барби» выйдет в стриминговых сервисах только 12 сентября.
Ожидается, что премьера «Барби» в российских кинотеатрах должна состояться 16 сентября. Помимо этого, недавно студия Red Head Sound объявила, что завершила работу над дубляжом ленты с участием российских «официальных голосов» Марго Робби и Райана Гослинга — Татьяны Шитовой и Данилы Щебланова.
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