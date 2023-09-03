Падения ниже 30 FPS — Baldur's Gate 3 протестировали на PS5

Вчера, 2 сентября, обладателям цифрового расширенного и коллекционного издания Baldur's Gate 3 на PS5 открылся ранний доступ к игре. В неё вошли все четыре хотфикса и два больших патча, которые ранее выходили для ПК-версии проекта.

Блогер GamingTech уже успел опробовать тайтл на консоли и провести ряд тестов. Как оказалось, на PS5 игра работает с рядом проблем.

Видео доступно на YouTube-канале GamingTech. Права на видео принадлежат GamingTech/Larian Studios.

Baldur's Gate 3 предлагает два режима работы: качество и производительность. В первом случае частота кадров ограничена 30 FPS, но само разрешение выше, а во втором — стоит блокировка на 60 FPS, однако и графика хуже.

Сначала блогер отметил, что на практике разница между двумя режимами в графическом плане минимальна. Причём кадровая частота падает ниже 30 FPS даже в режиме производительности — особенно сильно данная проблема заметна при нахождении в городе Врата Балдура.

Помимо этого, GamingTech заявил, что хоть консоль и оснащена быстрым SSD-накопителем, загрузки в игре могут длиться до 40 секунд. Ютубер не смог объяснить, с чем это связано.

Полноценный релиз Baldur's Gate 3 на PS5 состоится 6 сентября. До конца ноября одна из главных RPG последних лет также доберётся и до консолей Xbox Series.