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Анонсирована игра «Русы против Ящеров» по известному мему

Анонсирована игра «Русы против Ящеров» по известному мему
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Российская студия theBratans анонсировала игру «Русы против Ящеров» по мотивам известных мемов про Древних Русов. Релиз состоится в этом месяце только на ПК.

Видео доступно на YouTube-канале The Bratans. Права на видео принадлежат theBratans.

Согласно описанию тайтла, его события развернутся в мире Гипербореи. Геймерам предстоит сразиться с полчищами Ящеров и других иродов, покусившихся на святые места Предков.

Помимо этого, разработчики обещают «активные комбо и скоростные атаки под матёрый фонк во славу Перуна». Отдельно отмечается, что игра будет выполнена в строгом соответствии с «историческими документами».

Мем про Древних Русов и ящеров обрёл популярность ещё весной. Он предлагает альтернативный взгляд на историю Древней Руси. Согласно ей, вместо печенегов и половцев славяне давали отпор коварным ящерам.

Точная дата выхода игры «Русы против Ящеров» пока не раскрывается.

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