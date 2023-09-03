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Минцифры РФ предложило блокировать сайты с информацией о VPN

В России предложили блокировать сайты с информацией об обходе блокировок
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Минцифры подготовило проект постановления, который наделяет Роскомнадзор правом блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок запрещённых ресурсов. Под эту формулировку попадают и инструкции по установке VPN.

Сам законопроект министерство опубликовало 1 сентября на официальном портале проектов нормативных правовых актов РФ. Дата вступления постановления в силу пока не раскрывается.

В июле аналогичную инициативу одобрил комитет Госдумы по информационной политике. Поправки в федеральные законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» внёс депутат Госдумы Антон Горелкин.

Летом 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев выступал «категорически» против наказания за обход блокировок, а также заявлял, что «VPN в стране пока не приживаются».

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