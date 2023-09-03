Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я понимаю обе стороны»: Дэвид Финчер — о забастовках Голливуда

«Я понимаю обе стороны»: Дэвид Финчер — о забастовках Голливуда
Комментарии

80-й Венецианский кинофестиваль посетил культовый режиссёр Дэвид Финчер. Постановщик принял участие в мероприятии по случаю первого показа его следующего фильма «Убийца».

Также в рамках кинофестиваля журналисты смогли взять интервью у Финчера. Во время разговора режиссёр высказался о протестах в Голливуде. Постановщик призвал киностудии и бастующих сесть за стол переговоров.

Мне сложно об этом говорить. Я могу понять обе стороны конфликта. Всё, что мы можем сделать, — это побудить людей сесть за стол переговоров.

Главные роли в «Убийце» исполнили Майкл Фассбендер («Люди Икс», «Стив Джобс») и Тильда Суинтон («Хроники Нарнии», «Доктор Стрэндж»).

Премьера «Убийцы» в сервисе Netflix состоится 10 ноября.

Материалы по теме
Видео
Вышел первый трейлер нового фильма Дэвида Финчера — триллера «Убийца»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android