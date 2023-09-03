«Я понимаю обе стороны»: Дэвид Финчер — о забастовках Голливуда
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80-й Венецианский кинофестиваль посетил культовый режиссёр Дэвид Финчер. Постановщик принял участие в мероприятии по случаю первого показа его следующего фильма «Убийца».
Также в рамках кинофестиваля журналисты смогли взять интервью у Финчера. Во время разговора режиссёр высказался о протестах в Голливуде. Постановщик призвал киностудии и бастующих сесть за стол переговоров.
Мне сложно об этом говорить. Я могу понять обе стороны конфликта. Всё, что мы можем сделать, — это побудить людей сесть за стол переговоров.
Главные роли в «Убийце» исполнили Майкл Фассбендер («Люди Икс», «Стив Джобс») и Тильда Суинтон («Хроники Нарнии», «Доктор Стрэндж»).
Премьера «Убийцы» в сервисе Netflix состоится 10 ноября.
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