«Оппенгеймер» стал третьим самым кассовым фильмом 2023 года

Биографический триллер «Оппенгеймер» продолжает покорять всё новые вершины. Картина культового режиссёра Кристофера Нолана заработала в мировом прокате уже $ 850 млн.

Выше расположились только «Барби» и «Братья Супер Марио в кино», которые в сумме заработали больше $ 2,7 млрд.

Топ-5 самых кассовых фильмов 2023 года

«Барби» — $ 1,36 млрд «Братья Супер Марио в кино» — $ 1,359 млрд «Оппенгеймер» — $ 850 млн «Стражи Галактики. Часть 3» — $ 845 млн «Форсаж 10» — $ 704 млн

Напомним, лента также сумела войти в тройку самых кассовых фильмов с рейтингом «18+», обойдя «Дэдпула» и «Дэдпула 2». Сейчас фильм уступает лишь «Джокеру» Тодда Филлипса, который собрал в прокате недостижимые для конкурентов $ 1,074 млрд.

«Оппенгеймер» рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи («Тёмный рыцарь», «Начало», «Острые козырьки»).