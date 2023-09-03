«Оппенгеймер» стал третьим самым кассовым фильмом 2023 года
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Биографический триллер «Оппенгеймер» продолжает покорять всё новые вершины. Картина культового режиссёра Кристофера Нолана заработала в мировом прокате уже $ 850 млн.
Выше расположились только «Барби» и «Братья Супер Марио в кино», которые в сумме заработали больше $ 2,7 млрд.
Топ-5 самых кассовых фильмов 2023 года
- «Барби» — $ 1,36 млрд
- «Братья Супер Марио в кино» — $ 1,359 млрд
- «Оппенгеймер» — $ 850 млн
- «Стражи Галактики. Часть 3» — $ 845 млн
- «Форсаж 10» — $ 704 млн
Напомним, лента также сумела войти в тройку самых кассовых фильмов с рейтингом «18+», обойдя «Дэдпула» и «Дэдпула 2». Сейчас фильм уступает лишь «Джокеру» Тодда Филлипса, который собрал в прокате недостижимые для конкурентов $ 1,074 млрд.
«Оппенгеймер» рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи («Тёмный рыцарь», «Начало», «Острые козырьки»).
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