Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Оппенгеймер» обошёл «Стражей Галактики 3» и стал третьим самым кассовым фильмом 2023 года

«Оппенгеймер» стал третьим самым кассовым фильмом 2023 года
Комментарии

Биографический триллер «Оппенгеймер» продолжает покорять всё новые вершины. Картина культового режиссёра Кристофера Нолана заработала в мировом прокате уже $ 850 млн.

Выше расположились только «Барби» и «Братья Супер Марио в кино», которые в сумме заработали больше $ 2,7 млрд.

Топ-5 самых кассовых фильмов 2023 года

  1. «Барби» — $ 1,36 млрд
  2. «Братья Супер Марио в кино» — $ 1,359 млрд
  3. «Оппенгеймер» — $ 850 млн
  4. «Стражи Галактики. Часть 3» — $ 845 млн
  5. «Форсаж 10» — $ 704 млн

Напомним, лента также сумела войти в тройку самых кассовых фильмов с рейтингом «18+», обойдя «Дэдпула» и «Дэдпула 2». Сейчас фильм уступает лишь «Джокеру» Тодда Филлипса, который собрал в прокате недостижимые для конкурентов $ 1,074 млрд.

«Оппенгеймер» рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи («Тёмный рыцарь», «Начало», «Острые козырьки»).

Материалы по теме
У «Барби» и «Оппенгеймера» появились новые даты выхода в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android