В Mortal Kombat 1 будет антипиратская защита Denuvo

Внимательные пользователи заметили, что разработчики Mortal Kombat 1 из студии NetherRealm обновили страницу игры в Steam. Теперь в цифровом магазине появилась отметка, что файтинг снабдят антипиратской защитой Denuvo.
Геймеры недолюбливают Denuvo, поскольку она сильно бьёт по производительности игр и чрезмерно нагружает ПК. А особую ненависть к ней питает хакерша под ником EMPRESS, которая наверняка возьмётся за удаление системы из файтинга.
Фото: SteamDB
Предзаказы тайтла уже открыты на всех платформах. Mortal Kombat 1 выступит перезапуском игровой франшизы и представит новый сюжет со знакомыми и свежими персонажами.
Выход Mortal Kombat 1 состоится уже 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания смогут начать прохождение на неделю раньше, 13-го числа.
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