В Mortal Kombat 1 будет антипиратская защита Denuvo

Внимательные пользователи заметили, что разработчики Mortal Kombat 1 из студии NetherRealm обновили страницу игры в Steam. Теперь в цифровом магазине появилась отметка, что файтинг снабдят антипиратской защитой Denuvo.

Геймеры недолюбливают Denuvo, поскольку она сильно бьёт по производительности игр и чрезмерно нагружает ПК. А особую ненависть к ней питает хакерша под ником EMPRESS, которая наверняка возьмётся за удаление системы из файтинга.

Фото: SteamDB

Предзаказы тайтла уже открыты на всех платформах. Mortal Kombat 1 выступит перезапуском игровой франшизы и представит новый сюжет со знакомыми и свежими персонажами.

Выход Mortal Kombat 1 состоится уже 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания смогут начать прохождение на неделю раньше, 13-го числа.