Стартовали съёмки фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд 2»

Независимая кинокомпания ITN Studios объявила о старте производства сиквела фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд». Авторы показали первый кадр из продолжения, на котором можно увидеть Кристофера Робина. Сколько продлятся съёмки, неизвестно.

Фото: ITN Studios

Сюжет первой части рассказывал, как компания девушек приезжает на выходные в Стоакровый лес. Их отдых прерывают кровожадные Винни и Пятачок, которые не смогли пережить предательство Кристофера Робина и, потеряв доверие и любовь к людям, стали истреблять всех, кто окажется в их лесу.

«Винни-Пух: Кровь и мёд» получил отрицательные оценки, однако стал кассовым хитом. При бюджете в $ 100 тыс. лента заработала почти $ 5 млн в прокате. Фильм также вышел и в России в феврале 2023 года.