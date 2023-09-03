Стартовали съёмки фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд 2»
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Независимая кинокомпания ITN Studios объявила о старте производства сиквела фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд». Авторы показали первый кадр из продолжения, на котором можно увидеть Кристофера Робина. Сколько продлятся съёмки, неизвестно.
Фото: ITN Studios
Сюжет первой части рассказывал, как компания девушек приезжает на выходные в Стоакровый лес. Их отдых прерывают кровожадные Винни и Пятачок, которые не смогли пережить предательство Кристофера Робина и, потеряв доверие и любовь к людям, стали истреблять всех, кто окажется в их лесу.
«Винни-Пух: Кровь и мёд» получил отрицательные оценки, однако стал кассовым хитом. При бюджете в $ 100 тыс. лента заработала почти $ 5 млн в прокате. Фильм также вышел и в России в феврале 2023 года.
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