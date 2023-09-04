Дженна Ортега отвергла слухи о своём романе с Джонни Деппом

В последнее время в сети гуляют слухи о романе между звездой сериала «Уэнсдей» Дженной Ортегой и актёром Джонни Деппом. Якобы пара вместе работает над сиквелом «Битлджуса», и между ними что-то завязалось.

Как оказалось, это всё обычные слухи. На них отреагировала сама Оргета и призвала оставить её и Деппа в покое и не распространять фейковую информацию.

Это настолько нелепо, что даже не смешно. Я никогда в жизни не встречалась с Джонни Деппом и не работала с ним. Пожалуйста, прекратите распространять ложь и оставьте нас в покое.

Сам Депп пока что никак не отреагировал на эти слухи. Возможно, актёр даже не будет уделять на это время.

Дженна Ортега получила широкую известность благодаря сериалу «Уэнсдей», который точно получит второй сезон, но ждать его раньше 2024 года точно не стоит.