«Хвала Тодду Говарду»: геймер рассказал, как Starfield спасла его и его жену

Видеоигры не только дают возможность отвлечься и погрузиться в невероятные миры, но также они могут спасать жизни. Одним из таких случаев поделился пользователь Reddit под ником tidyckilla. Его жизнь и жизнь его семьи спасла Starfield.
Пользователь рассказал, как в ночь с 31 августа на 1 сентября не ложился спать и ждать, когда откроется доступ к раннему доступу игры. Как только тайтл стал доступен, геймер начал в него играть, но потом услышал взрыв, раздавшийся от соседей. Геймер решил проверить, что случилось, и обнаружил на лестнице огонь.
В итоге tidyckilla быстро среагировал, разбудил жену, забрал кошку и покинул дом. Все отделались небольшими ожогами. Геймер поблагодарил Тодда Говарда за спасение жизни.
Я немедленно разбудил жену, взял кошку и доставил нас в безопасное место, получив незначительные ожоги. Если бы я не играл в Starfield, мы бы все спали и умерли от отравления дымом. Я хочу поблагодарить эту игру за то, что она спасла меня и мою семью от ужасной участи. Хвала Тодду Говарду!
Фото: tidyckilla
Ещё геймер уточнил, что ему удалось забрать из огня консоль. Прохождение Starfield он продолжил в гостинице.
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